Çocuk istismarı ihbarlarındaki yapay zeka bağlantılı artış yüzde 8 bin 400'ü geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çocuk istismarı ihbarlarındaki yapay zeka bağlantılı artış yüzde 8 bin 400'ü geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Childlight raporuna göre yapay zeka bağlantılı çocuk cinsel istismarı materyali ihbarları 2025'te 400 bini aştı; 2023-2025 artışı yüzde 8 bin 400'ü geçti. Raporda bir yılda 300 milyondan fazla çocuğun teknolojiyle cinsel istismara veya sömürüye maruz kaldığı tahmin edildi.

Yapay zeka bağlantılı çocuk cinsel istismarı materyali ihbarları, 2023-2025 döneminde yüzde 8 bin 400'ün üzerinde artarken dünya genelinde bir yılda 300 milyondan fazla çocuğun teknoloji aracılığıyla cinsel istismara veya sömürüye maruz kaldığı belirlendi.

Childlight Küresel Çocuk Güvenliği Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, dünya genelinde çocukların çevrim içi ve çevrim dışı cinsel istismara ve sömürüye maruz kalma boyutu incelendi.

Rapora göre, ABD merkezli Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezine (NCMEC) 2023'te yaklaşık 4 bin 700 yapay zeka bağlantılı çocuk cinsel istismarı materyali ihbarı yapıldı.

2025'te 400 bini aşan ihbarların sayısında böylelikle yüzde 8 bin 400'den fazla artış kaydedildi.

Bu ihbarlar arasında çocukların yüzlerinin cinsel içerikli görüntülere dijital olarak yerleştirildiği "deepfake" görseller ve videolar da bulundu.

Dünya genelinde bir yıl içinde 300 milyondan fazla çocuğun internet ve dijital teknolojiler kullanılarak cinsel istismar veya sömürüye maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Çevrim içi çocuk istismarına yönelik yasal düzenleme eksikliği özellikle Doğu Asya ve Pasifik'te belirginken incelenen 46 ülke ve bölgenin yüzde 37'sinde çevrim içi çocuk istismarına yönelik açık mevzuat bulunmuyor. Latin Amerika ve Karayipler'de ise bu oran yüzde 19,6 olarak hesaplandı.

Childlight Üst Yöneticisi (CEO) Paul Stanfield, hükümetlerin istismarın nerede gerçekleştiği ve kimlerin daha fazla risk altında olduğu konusunda çoğu zaman eksik veriye sahip olduğunu belirterek çocukların cinsel istismar ve sömürüden korunması için güvenilir veriye yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Stanfield, çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünün önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması, elde edilen verilerin somut önlemlere dönüştürülmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
UluslararasıYapay ZekaTeknolojiGüncelÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Çorum’da mühendis safran ekti: Gramı 1400 liraya kadar alıcı buluyor Çorum'da mühendis safran ekti: Gramı 1400 liraya kadar alıcı buluyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 14:08:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Çocuk istismarı ihbarlarındaki yapay zeka bağlantılı artış yüzde 8 bin 400'ü geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android