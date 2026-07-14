Çocuk Koruma Kanunu TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Çocuk Koruma Kanunu TBMM'ye Sunuldu

14.07.2026 14:12
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Bakan Göktaş, çocukların korunması için yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin sunulduğunu açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın üstün yararını esas alan, onları her türlü riskten korumayı, suça sürüklenmelerini önlemeyi ve ailelerin sorumluluğunu güçlendirmeyi hedefleyen önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, TBMM Başkanlığı'na sunulmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın üstün yararını esas alan, onları her türlü riskten korumayı, suça sürüklenmelerini önlemeyi ve ailelerin sorumluluğunu güçlendirmeyi hedefleyen önemli düzenlemeleri içeren 'Çocuk Koruma Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Teklifle; çocuklarımızın korunmasına yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler güçlendirilirken, dijital risklerden bağımlılıkla mücadeleye, sosyal hizmetlerden çevre bilincinin geliştirilmesine kadar birçok alanda yeni yönlendirme mekanizmaları hayata geçiriliyor. Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki tüm tedbirlerin merkezde ve taşrada daha etkin, bütüncül ve koordineli şekilde uygulanmasını sağlayacak yeni mekanizmalar oluşturuluyor. Bunun yanında çocukların suçtan korunmasını ve toplumsal güvenliğin güçlendirilmesini sağlayacak caydırıcı düzenlemeler de getiriliyor. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve güçlü bir geleceğe hazırlanması için yürüttüğümüz çalışmalara önemli katkı sağlayacak bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen başta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu olmak üzere, AK Parti Grubumuza, kıymetli milletvekillerimize, ilgili kurumlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Kanun teklifimizin ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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