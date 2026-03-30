Çocuk Koruma Toplantısı Vezirköprü'de
Çocuk Koruma Toplantısı Vezirköprü'de

Çocuk Koruma Toplantısı Vezirköprü\'de
30.03.2026 16:19
Vezirköprü'de çocukların korunması için bilgilendirme toplantısı yapıldı, çeşitli tedbirler ele alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğan İliş, Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeli, Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, çocukların karşılaşabileceği risklerin ortadan kaldırılması ve olası durumlara hızlı ve etkili müdahale edilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler ele alınırken, bağımlılıkla mücadele kapsamında koruyucu çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca okula devamsızlık yapan öğrencilerin durumları değerlendirilerek, eğitimden kopmalarının önüne geçilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

İlçede çocuklara yönelik yaşanan ya da yaşanma ihtimali bulunan asayiş olaylarının önlenmesine yönelik analizlerin yapılması ve ilgili kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan ebeveyn kaybı yaşayan ya da parçalanmış aile yapısına sahip çocuklara yönelik destek çalışmalarının artırılması, bu kapsamda ailelere yönelik hane ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, eğitimden uzak kalma riski taşıyan öğrencilerin erken tespit edilerek yeniden eğitim sürecine kazandırılması ve uyum süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

