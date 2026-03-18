Çocuk, Oyun Sırasında Kurtarıldı

ADIYAMAN'da oyun oynarken bulduğu plastik kelepçeyi boynuna bağlayan Esat M. (7), itfaiyenin müdahalesi ile kurtuldu.
Olay, sabah saatlerinde İndere TOKİ bölgesinde meydana geldi. Esat M., oyun oynadığı sırada eline geçen plastik kelepçeyi boğazına bağladı. Esat'ı gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. 30 dakika süren müdahalenin ardından plastik kelepçe, Esat'ın boğazından kesilerek çıkartıldı.
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,
