Çocuk Oyunları Haftası Başlıyor - Son Dakika
Çocuk Oyunları Haftası Başlıyor

17.04.2026 17:23
Devlet Tiyatroları, 19-27 Nisan'da 14 ilde çocuklar için 28 oyun sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları (DT), 19-27 Nisan'ı Çocuk Oyunları Haftası olarak kutlayarak 14 ilde çocukları, tiyatro ile buluşturacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da başlatılan "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikler, 19-27 Nisan'ın Çocuk Oyunları Haftası olarak belirlenmesiyle bu yıl ülke geneline yayılacak.

Bu kapsamda, 14 ilde hafta boyunca sahnelenecek 28 oyun, toplam 162 temsille çocuklar tiyatroyla buluşturulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da değerlendirilerek etkinliklerle çocuklara yönelik sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Etkinlik programı

İstanbul Devlet Tiyatrosunun Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Park", AKM Tiyatro Salonu'nda "Kırmızı Küre", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Çöp Canavarı" ve Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde "Oh Ne Ala Memleket" oyunu sahnelenecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu ise Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Yuko", "Tebeşir Ağacı" ve "Böcek Oteli", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Böcek Oteli", "Gümüş Patenler" ve "Orfin'in Müzik Kutusu", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi ile Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise "Kırmızı Kanatlı Baykuş" eserlerini izleyiciyle buluşturacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde "Bencil Dev" ve "Otobüs Durağında Üç Bencil", Adana Devlet Tiyatrosu Ramazanoğlu Sahnesi'nde "Büyülü Prens", 01 Burda PGM Sahnesi'nde "Helen ve Selen ile Ormandan Çıkış"ı sahneye taşıyacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Haluk Ongan Sahnesi'nde "Kırmızı Küre" ve "Eldivenlerimi Kim Aldı?" oyunlarını sahneleyecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Helen ve Selen ile Ormandan Çıkış" ile "Çorap Gonzo", Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ise "Yuan Huan'ın Kulübesi", Oda Tiyatrosu DT Genç Sahne'de ise "Büyülü Ağaç" oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu, Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde "Kırmızı Cüce" ve "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunlarını, Kayseri Devlet Tiyatrosu, Kayseri DT Sahnesi'nde "Ağustos Parkı", "Gölgenin Canı", "Boğaç Han" oyunlarını sahneye taşıyacak.

Konya Devlet Tiyatrosu da Konya DT Sahnesi'nde "Çirkin Yavru" ve "Gölgenin Canı", Sivas Devlet Tiyatrosu ise Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Peter Pan" oyunlarını sergileyecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, Erzurum DT Sahnesi'nde "Karagöz'ün Cafesi"ni, Van Devlet Tiyatrosu Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Kayıp Renkler"i sahneleyecek

Elazığ Devlet Tiyatrosu, "İbiş'in Uzay Macerası"nı Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde Malatya Devlet Tiyatrosu ise aynı eseri Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda izleyicinin beğenisine sunacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk Oyunları Haftası Başlıyor - Son Dakika

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
SON DAKİKA: Çocuk Oyunları Haftası Başlıyor - Son Dakika
