Çocuk Parmağa Kapı Sıkıştı, Helikopterle Sevk Edildi
İskilip'te parmağı kapıya sıkışan 14 yaşındaki çocuk, helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde parmağı kapıya sıkışan çocuk, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.
Ç.F. (14), evinde parmağının kapıya sıkışması sonucu yaralandı.
Yakınları tarafından araçla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne götürülen Ç.F'nin parmağının kopma riski nedeniyle Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Yaralı çocuk, İskilip İlçe Stadyumu'na inen helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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