Çocuk suçları %36,28 arttı - Son Dakika
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Çocuk suçları %36,28 arttı

Çocuk suçları %36,28 arttı
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Eğitim-İş, çocukların suça sürüklenmesinin sadece güvenlik politikalarıyla çözülemeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Türkiye'de çocukların karıştığı olay sayısının son 10 yılda yüzde 36,28 arttığını belirterek, çocukların suça sürüklenmesi sorununun yalnızca güvenlik politikalarıyla ele alınamayacağı uyarısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, TÜİK verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 2015'te 447 bin 575 iken 2025'te 609 bin 959'a yükseldiği ifade edildi. On yıllık dönemdeki artışın 162 bin 384 olduğu kaydedildi.

Verilerin yalnızca güvenlik birimlerine ulaşan vakaları kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, sorunun gerçek boyutunun resmi istatistiklerin üzerinde olabileceği savunuldu.

Suça sürüklenen çocukların ağırlıklı olarak 15-17 yaş grubunda bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yaş grubundaki sayının 2015'te 225 bin 584'ten 2025'te 357 bin 74'e çıktığı bildirildi.

Eğitim-İş, söz konusu yaş aralığının ortaöğretim dönemine denk geldiğine işaret ederek, "Bu tabloya yalnızca güvenlik penceresinden bakamayız. Çünkü çocukların yaşamından okulu çektiğinizde, boşluğu başka mekanizmalar doldurur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk suçları %36,28 arttı - Son Dakika

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