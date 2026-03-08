Çocuk Suçları Bürosu İfadesi 'Çocuk Bürosu' Oluyor - Son Dakika
Çocuk Suçları Bürosu İfadesi 'Çocuk Bürosu' Oluyor

08.03.2026 10:39
KDK, adliyelerdeki çocuk suçları birimlerinin adını değiştirerek 'çocuk bürosu' yapılmasını sağladı.

KAMU Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bazı adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan 'çocuk suçları bürosu' ifadesi, 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi.

KDK'ya, adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan bazı tabela ve yönlendirme ifadelerinin çocuk adalet sisteminin hak temelli yaklaşımıyla uyumlu olmadığı iddiasıyla başvuru yapıldı. Başvuruda, 'çocuk suçları bürosu' gibi ifadelerin çocukların sosyal açıdan dışlanmasına yol açabileceği, bu nedenle birim adlandırmalarının kanuni terminolojiye uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, çocuk adalet sistemine ilişkin birim adlandırmaları ile tabela ve yönlendirme uygulamaları hakkında ilgili idareden bilgi ve belge talep etti. Değerlendirme kapsamında; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal mevzuat ile Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ilgili genel yorumlar çerçevesinde çocukların üstün yararının göz önünde bulundurulması ve ötekileştirici ifadelerden kaçınılması ilkeleri esas alındı.

BAKANLIKTAN BAŞSAVCILIKLARA YAZI

Adalet Bakanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazıda, inceleme sonucunda mevzuatta Cumhuriyet savcılıkları bünyesinde yer alan ilgili birimlerin 'çocuk bürosu' olarak adlandırıldığı; ancak uygulamada tabela ve yönlendirme ifadelerinde farklı adlandırmaların görülebildiğinin tespit edildiği ifade edildi. Yapılan tespit sonucunda; Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazı ile çocuklara yönelik soruşturma yürüten birimlerin kanuni terminolojiye uygun biçimde 'çocuk bürosu' olarak adlandırılması, tabela ve yönlendirme ifadelerinin bu doğrultuda düzenlenmesi ve iç yazışmalarda da bu kavramın esas alınması gerektiği KDK'ya bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

