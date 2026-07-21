Çocuk Suçlarında Kasten Yaralama Öne Çıkıyor

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkay Altuğ, 2025 ve 2026 verilerine göre 12-15 yaş grubunda çocukların en sık işlediği suçun kasten yaralama olduğunu, geçen yıl ikinci sırada yer alan hırsızlığın bu yıl yerini hakarete bıraktığını, 15-18 yaş grubunda ise en sık işlenen beş suçun kasten yaralama, hakaret, tehdit, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve hırsızlık olduğunu açıkladı.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonda Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkay Altuğ sunum yaptı. Altuğ, çocukların adli süreçlerde korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile çocuk suçlarına ilişkin verileri paylaştı. Altuğ, çocukların en sık işlediği suçların başında kasten yaralamanın geldiğini söyledi.

Çevrim içi ortamda çocukların korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ile ulusal mevzuatın esas alındığını belirten Altuğ, Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunamayacağını, platformların yaş doğrulama dahil gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olacağını ifade etti. Altuğ, oyun platformlarında yaş derecelendirmesinin zorunlu hale getirileceğini, derecelendirilmeyen oyunların en yüksek yaş kriterine tabi tutulacağını ve ebeveyn kontrol araçlarının da zorunlu olacağını kaydetti.

"ADLİ GÖRÜŞME ODALARINDA 2026 YILINDA 14 BİN ÇOCUKTAN İFADE ALINDI"

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlıklarının çalışmaları hakkında bilgi veren Altuğ, Türkiye genelinde 181 adliyede adli destek müdürlüğü, 176 adli görüşme odası, 152 Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çocuk bürosu ve 153 adli destek müdürlüğünde hizmet haritası bulunduğunu söyledi. Adli görüşme odalarında 2026 yılı içinde 14 bin 444'ü çocuk olmak üzere toplam 14 bin 930 ifade ve beyan alındığını belirten Altuğ, bu sayının kuruluşundan bu yana 170 bin 587'si çocuk olmak üzere 176 binin üzerine ulaştığını ifade etti.

Çocuk adalet sistemine ilişkin bilgi veren Altuğ, Türkiye genelinde 85 çocuk mahkemesi ile 17 çocuk ağır ceza mahkemesinin bulunduğunu kaydetti.

Çocuk suçlarına ilişkin istatistikleri de paylaşan Altuğ, "2025 ve 2026 yıllarına bakıldığında en çok kasten yaralama. Geçen yıl hırsızlık ikinci sıradayken bu sene hakaret öne geçiyor. Geçen sene hakaret üçüncü sıradayken bu sene üçüncü sırada hırsızlık suçu yer alıyor. Tehdit ve mala zarar verme suçları da dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor" dedi.

Altuğ, 15-18 yaş grubunda ise geçen yıla göre sıralamanın değişmediğini belirterek, "En çok işlenilen beş suç sırasıyla kasten yaralama, hakaret, tehdit, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve hırsızlık suçlarından oluşuyor" ifadelerini kullandı.