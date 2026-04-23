Çocuk Tiyatroları Festivali Ankara'da

23.04.2026 12:13
Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Festivali, 24-30 Nisan'da 30 noktada düzenlenecek etkinliklerle başlıyor.

Devlet Tiyatrolarınca (DT), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri simgeleyen sözlerinden adını alan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", bu yıl 24-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, 2005'ten itibaren düzenlenen, bu yıl 21'incisi yapılacak festival kapsamında etkinlikler yarın saat 11.30'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

Festival programı kapsamında 13.30'da Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi önünden hareket edecek kortej, şehir merkezine ulaşacak. Saat 14.00'te Kuğulu Park'ta açık hava etkinlikleri düzenlenecek, 15.00'te ise Akün Sahnesi'nde resmi açılış töreni yapılacak. Günün sonunda Fransa'dan Compagnie de la Liberté topluluğunun "Hayal Et" adlı oyunu sahnelenecek.

Açıklamada, festivalin Ankara'nın 30 farklı noktasında sanatseverlerle buluşacağı belirtilerek, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Avusturya, Brezilya, Gürcistan ve KKTC'den gelen ekiplerin sahneleyeceği 11 yabancı yapımın yanı sıra Devlet Tiyatrolarının 12 bölgesinden seçilen 24 yerli oyunun programda yer alacağı ifade edildi.

Festival kapsamında ayrıca 7 atölye çalışması düzenleneceği, Kamyon Tiyatro-Yürüyen Sahne projesiyle etkinliklerin salonların dışına taşınarak Ankara'nın farklı ilçelerinde çocuklarla buluşturulacağı belirtildi. Sergiler ve sosyal sorumluluk projeleriyle desteklenen festivalin, kenti bir hafta boyunca açık hava sanat alanına dönüştüreceği kaydedildi.

Devlet Tiyatrolarının, toplam 149 temsil ve çok sayıda etkinliğin yer alacağı festivalle çocukların hayal gücünü beslemeyi ve tiyatronun etkisini geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediği belirtilerek, tüm çocuklar ve aileleri sanatın birleştirici atmosferinde buluşmaya davet edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
