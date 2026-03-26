Çocuk Yangına Neden Oldu

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evde tek başınayken çakmakla oynayan çocuğun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Adalet Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında iddiaya göre evde tek başınayken çakmakla oynayan çocuk battaniyeyi tutuşturunca yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verip, bir üst kattan hortum salarak yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan ekipler gelmeden önce yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen ev sahibi N.A. (26) ile komşusu K.Ö. (45) ise sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Çocuğun, yangın sonrası bir akrabasına sarılıp, gözyaşı döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.