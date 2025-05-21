Çocuk Yoksulluğu Alarm Veriyor - Son Dakika
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Çocuk Yoksulluğu Alarm Veriyor

21.05.2025 15:39
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Ankara Tabip Odası, Türkiye'de her 5 çocuktan 1'inin aç gittiğini ve yoksulluğun arttığını bildirdi.

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, Türkiye'de her 5 çocuktan 1'inin okula aç gittiğine ve 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20'sinin haftada en az bir gün yemek yiyemediğine ve 10 çocuktan 4'ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunduğuna dikkati çekti.

Ankara Tabip Odasınca yapılan açıklamada, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) "Hayat Nasıl?" 2024 yılı raporunda yer alan verilere dayanarak, Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20'sinin yeterli parası olamadığı için haftada en az bir gün hiç yemek yiyemediği ve her 5 çocuktan 1'inin okula aç gittiği belirtildi.

"Türkiye'de yüksek enflasyon ortamı ve düşük ücretler, buna paralel her geçen gün artan hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliği daha çok haneyi derin yoksulluğa sürüklüyor" ifadesi kullanılan açıklamada, şu verilere yer verildi:

"Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 'İstatistiklerle Aile' raporuna göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 21,2'si yoksul iken, geniş ailelerden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı yüzde 26,9'a kadar yükseliyor. Her 3 hane halkından 1'i kötü ve sağlıksız barınma koşullarında yaşarken, yüzde 31,3'ü kötü barınma (sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.) koşullarında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardımlarla ilgili 2025 verilerine göre ise 14 milyon 148 bin 740 kişi sosyal yardımlardan yararlanarak ayakta kalabiliyor. Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında desteklenen çocuk sayısı 2014 yılında 60 bin 29 iken 2024 sonu itibarıyla 170 bin 317'ye yükseldi.

Yoksulluğun ve maddi yoksunluğun en çok etkilediği kuşak kuşkusuz çocuklardır. TÜİK'in 'Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu 2024' verilerine göre 10 çocuktan 4'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Yaklaşık her 10 aileden 1'i çocuklarına yeni giysiler alamazken, her 10 aileden 1'i, çocuklarının gün içinde taze meyve ve sebze tüketmesini sağlayamaz durumdadır. OECD'nin son olarak yayınladığı 'Hayat Nasıl?' 2024 yılı raporuna göre ülkemizdeki 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20'si yeterli parası olamadığı için haftada en az bir gün hiç yemek yiyememektedir. Her 5 çocuktan 1'i okula aç gitmektedir."

Açıklamada, "çocuklara ve geleceğe sahip çıkmak için gereken adımların kamu otoritesi tarafından merkezi ve planlı olarak atılması gerektiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda çocuk yoksulluğunu ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak amacıyla koruyucu ve sosyal adaleti güçlendiren politikalar yürürlüğe konmalıdır. Okullarda ve tüm eğitim kurumlarında kalori değerleri hesaplanarak en az bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmelidir. Gelişme çağındaki bütün çocuklarımıza ücretsiz süt desteği sağlanmalıdır. Tüm çocuklar sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz erişebilmelidir. Çocukların okula devamı desteklenmelidir."

Kaynak: ANKA

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