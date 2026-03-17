Çocukça Ramazan Şenliği Akyazı'da Sona Erdi
Çocukça Ramazan Şenliği Akyazı'da Sona Erdi

17.03.2026 16:04
Sakarya'da düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli aktivitelerle ramazanı kutladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Çocukça Ramazan Şenliği" Akyazı ilçesinde düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların, atölyeler, oyunlar ve Karagöz ile Hacivat gösterileriyle eğlendiği ve ramazanın paylaşma kültürünü deneyimledikleri bildirildi.

Adapazarı, Geyve, Sapanca ve Karasu'nun ardından son durağın Akyazı olduğu aktarılan açıklamada, çocukların eğlenceli zeka oyunları, renkli anahtar yapım atölyesi, ramazan tacım ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdikleri kaydedildi.

SAÜ'lü öğrenciler Macera Park'ta kamp yaptı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin Macera Parkı'nda doğayla iç içe kamp deneyimi yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrenci grupların sosyal bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra kamp süresince doğa yürüyüşleri, zipline, kamp ateşi etrafında sohbetler ve çeşitli sosyal aktivitelerle eğlenceli deneyim yaşadıkları belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
