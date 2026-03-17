Çocukça Ramazan Şenliği Akyazı\'da Sona Erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Çocukça Ramazan Şenliği" Akyazı ilçesinde düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların, atölyeler, oyunlar ve Karagöz ile Hacivat gösterileriyle eğlendiği ve ramazanın paylaşma kültürünü deneyimledikleri bildirildi.

Adapazarı, Geyve, Sapanca ve Karasu'nun ardından son durağın Akyazı olduğu aktarılan açıklamada, çocukların eğlenceli zeka oyunları, renkli anahtar yapım atölyesi, ramazan tacım ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdikleri kaydedildi.

SAÜ'lü öğrenciler Macera Park'ta kamp yaptı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin Macera Parkı'nda doğayla iç içe kamp deneyimi yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrenci grupların sosyal bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra kamp süresince doğa yürüyüşleri, zipline, kamp ateşi etrafında sohbetler ve çeşitli sosyal aktivitelerle eğlenceli deneyim yaşadıkları belirtildi.