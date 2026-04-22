Çocuklar Anayasa Mahkemesi'nde

22.04.2026 19:36
Özkaya, LÖSEV'li çocukları kabul ederek, çocuk hakları için Çocuk Bakanlığı kurulmasını talep etti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ile lösemi tedavisi tamamlanmış ve tedavileri devam eden çocukları misafir etti. Başkan Özkaya tarafından cübbesi giydirilen ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna oturan LÖSEV Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencisi, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaların daha güçlü şekilde yürütülmesini ve Çocuk Bakanlığı kurulmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla LÖSEV yetkilileri ile lösemi tedavisi tamamlanmış ve tedavileri devam eden çocukları kabul etti.

Başkan Kadir Özkaya'nın makamında gerçekleşen kabulde, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı ve diğer yetkililer yer aldı.

Başkan Kadir Özkaya, 23 Nisan gibi anlamlı bir gün vesilesiyle çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı ve nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.

Özkaya, "Çocukları çok seviyorum ve onlarla bir arada olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Ziyaretiniz ile beni çok mutlu ettiniz. Farklı bir deneyim yaşamama vesile oldunuz. Zannediyorum Anayasa Mahkemesi tarihinde de bir ilki gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları ile işleyişine ilişkin kısa bilgiler paylaşan Başkan Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin demokratik hukuk devletinin işlemesinde önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirtti.

Anayasa'nın verdiği yetkiler çerçevesinde Mahkemenin çok titiz ve özenli incelemeler yaparak dosyaları karara bağladığını kaydeden Başkan Özkaya, "Mahkememize çocukların taraf olduğu dosyalar da gelmektedir. Bizim bu dosyalarda temel ilkemiz, çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Yani çocuklar için en yararlı olacak değerlendirmeleri yapmayı hedefliyor ve çocuklarımızın haklarını en hassas bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesi olarak temel hak ve özgürleri koruma ve anayasal adaletin tesisine katkı sunma görevimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

AYM cübbesi giydi, başkanlık koltuğuna oturdu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya tarafından cübbesi giydirilen ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna oturan LÖSEV Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencisi Elif Mina Duygucu ise yaptığı konuşmada, bu makamda bulunduğu için hem çok şanslı hem de çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Lösemi tedavisi devam eden Duygucu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin, ülkemizde hak ve özgürlüklerin korunması ve adaletin sağlanması için çalışan en yüksek mercilerden biri olduğunu biliyorum. Bunun bilincinde olarak sizlerden ülkemizin bütün çocukları adına iki şey rica edeceğim. Bizler; tüm dünya çocukları olarak çocukluğumuzu doya doya yaşamayı, mutlu ve her zaman umutlu olmayı hayal ediyoruz. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde mükemmel sağlık, eşit eğitim, sağlıklı çevrede yaşama ve kanserojensiz beslenme haklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyor ve bu desteklerinizin daha da artarak devam etmesini diliyoruz."

"Çocuk Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz"

Duygucu, çocuk haklarının tüm dünya üzerinde korunması gereken en temel haklardan biri olduğunu vurgulayarak, "İnanıyoruz ki her çocuk özeldir ve hiçbir şey bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bunun için siz büyüklerimizden çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaların daha güçlü şekilde yürütülmesini ve Çocuk Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer de "Biz LÖSEV olarak bu ülkeye çok daha büyük hizmetler yapmak, löseminin yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak istiyoruz" dedi.

Makamda gerçekleşin kabulün ardından Başkan Özkaya ve çocuklar, Mahkeme toplantılarının gerçekleştirildiği salon ile Anayasa Tarihi Galerisi ve Yüce Divan Salonu'nu gezdi.

Kaynak: ANKA

