Çocuklar Antik Kentte Mozaik Atölyesi

Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuklar, Epiphaneia Antik Kentine ziyarette bulundu.
İssos Mozaik Atölyesi tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kentini ziyaret eden çocuklar buradaki çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.
Antik kenti de gezen çocuklar daha sonra renkli taşlarla mozaik tablo çalışması gerçekleştirdi.
