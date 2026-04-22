Şehir Hatları, 23 Nisan'ı Boğaz Turuyla Kutladı

(İSTANBUL) - Şehir Hatları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, denizle yeterince buluşma imkanı olmayan çocuklara özel düzenlediği Boğaz turuyla kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencileri bayram coşkusunu İstanbul Boğazı'nda yaşadı.

İBB iştiraklerinden Şehir Hatları, deniz ulaşımı hizmetine devam ederken, özel günlerde düzenlediği etkinliklerle de İstanbulluları denizle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel programda, çocuklar ve aileleri bayraklarla süslenen vapurda bir araya geldi.

Kabataş İskelesi'nden hareketle başlayan Boğaz turuna yaklaşık 300 kişi katıldı. Katılımcılar, iki saat süren yolculuk boyunca İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederken baharın keyfini denizde çıkardı. Vapur müzisyenlerinin canlı performansları ise geziye renk kattı.