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Çocuklar Dikmen Yaylası'nda Karın Keyfini Çıkardı - Son Dakika
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Çocuklar Dikmen Yaylası'nda Karın Keyfini Çıkardı

Sakarya'nın Dikmen Yaylası'nda kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen bölgede, çocuklar kızaklarıyla kayarak eğlendi. Tatilin başlamasıyla birlikte akrabalarının yanına gelen çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Karnesini alan Elanur Korkmaz, dedesiyle birlikte yaylaya çıkıp kızakla kayacaklarını söyledi ve bu durumdan çok mutlu olduğunu belirtti.

Çocuklar Dikmen Yaylası\'nda Karın Keyfini Çıkardı
23.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:12
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Karın keyfini çocuklar çıkardı

SAKARYA - Sakarya'da bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda karın keyfini çıkaran çocuklar, kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü. Ara yıl tatilinin de gelmesiyle birlikte akrabalarının yanına bölgeye giden çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Dikmen Mahallesi'nde ikamet eden ve torunlarının karda oynadığı anları kayda alan Yunus Ayvaz, "Tatil başladı, torunlar geldi. Yaylada kızakla kayarak karın keyfini çıkaracağız" dedi.

"Yaylaya çıkıp orda kızakla kayacağım"

Karnesini aldıktan sonra dedesini yanına geldiğini belirten Elanur Korkmaz, "Çok mutluyum. Karnemi aldıktan sonra dedemin yanına geldim ve kuzenlerimle karda oynuyorum. Önce burada, daha sonrasında yaylaya çıkıp orda kızakla kayacağım. Gezeceğim ve kuzenlerimle güzel zaman geçireceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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