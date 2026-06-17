Çocuklar Doğa İçin Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar Doğa İçin Yarıştı

Çocuklar Doğa İçin Yarıştı
17.06.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskil'de düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Çevre bilinci vurgulandı.

Eskil Kaymakamlığınca düzenlenen "Bir Çocuk Bir Meşe, Bin Meşe Bir Orman" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Öğrencilerin çevre bilincini artırmayı amaçlayan yarışmada, Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Asel Gök birinci, Eskil İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Osman Furkan Sökel ikinci ve Eşmekaya İlkokulu öğrencisi Tahire İkra Akkaş üçüncü oldu.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Bozgöz, proje ve yarışmanın çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Öğrencilerin doğayla bağ kurmalarını, sorumluluk almalarını ve çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerini amaçladıklarını belirten Bozgöz, "Çocuklarımızın aylar boyunca emek vererek yetiştirdikleri meşe fidanları, onların sabrını, azmini ve doğa sevgisini ortaya koydu. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, projeye katkı sunan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Aksaray, Eğitim, Güncel, Eskil, Çocuk, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Doğa İçin Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:55:05. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklar Doğa İçin Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.