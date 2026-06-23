Polislik mesleğini tanıtan proje - Son Dakika
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Polislik mesleğini tanıtan proje

23.06.2026 13:01
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Diyarbakır'daki Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi, 'Gaffar Amcayla El Ele' projesiyle çocuklara polislik eğitimini tanıtıyor. Proje kapsamında öğrenciler akademiyi ziyaret edip etkinliklere katılıyor, gelecek yıllarda binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

DİYARBAKIR'da, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gaffar Amcayla El Ele' projesi kapsamında çocuklar polislik mesleğini yakından tanıyor.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında 5 çalışma arkadaşıyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan'ın ismini taşıyan Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Gaffar Amcayla El Ele' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler, sosyal hizmet uzmanları ve eğitmenler eşliğinde polis adaylarıyla bir araya gelerek meslek hakkında bilgi alma fırsatı bulurken, akademideki sosyal donatı alanında da faaliyetlere katılıyor.

ÖĞRENCİLER POLİSLİK EĞİTİMİNİ YERİNDE GÖRÜYOR

Diyarbakır Valiliği'nin katkıları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen projenin ilk uygulaması, 18 Haziran'da Aziziye İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Okuldan gelen 13 öğrenci, eğitim merkezini ziyaret ederek etkinliklere katıldı. Projeyle, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukların emniyet ve güvenlik hizmetlerini yakından tanımaları, polislik eğitimini yerinde görmelerinin sağlandığı ve güvenlik hizmetlerine dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanıyor.

'ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR'

Proje kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 500, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ise bin 500 öğrencinin merkezi ziyaret etmesi planlanıyor. Ayrıca proje sonuçlarının analiz edilerek elde edilen verilerin polis eğitimleri ve polisiye çalışmalara katkı sunması, beklenen başarı düzeyinde ulaşılması halinde ise projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Ali Gaffar Okkan, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polislik mesleğini tanıtan proje - Son Dakika

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