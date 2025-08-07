Çocuklar Gazze'ye Destek İçin Stant Açtı - Son Dakika
Çocuklar Gazze'ye Destek İçin Stant Açtı

07.08.2025 11:14
Sakarya'daki çocuklar, oyun sahası için kurdukları stantta elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışladı.

Sakarya'da yaşları 8 ila 11 arasında değişen çocuklar, oturdukları sitedeki oyun sahasının yenilenmesi için kurdukları stantta sattıkları ürünlerin gelirini İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altında bulunan Gazze'deki akranlarına bağışladı.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitede oturan çocuklar, sitedeki oyun sahasının yenilenmesine destek olmak amacıyla çeşitli ürünler satarak gelir elde etmek için stant kurdu.

Erkek çocuklar annelerinin yaptığı poğaça, kek ve meyve suyu ile marketten alınan atıştırmalıkları, kızlar ise el emekleriyle yaptıkları kolye ve bileklikleri satarak elde ettikleri geliri, televizyonda açlıktan ölen çocukları görünce Gazze'ye bağışlamaya karar verdi.

Çocukların duyarlı davranışı çevredekilerce takdirle karşılanırken, ilgi gören stantta günlük ortalama 1000 liranın üzerinde gelir elde eden çocuklara bazı kişiler de satmaları için anahtarlık, bileklik, taç gibi malzemelerle destekte bulunuyor.

Buradan elde edilen gelir, Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya teslim edilecek.

"Çocuklar, bir şeyleri başarmanın heyecanını yaşıyor"

Site yöneticisi ve Yardımeli Derneği Sakarya Temsilcisi Musa Şahin, AA muhabirine, haberlerde İsrail'in katliamlarını izleyen çocukların bu durumdan etkilenerek kurdukları stantta ürün satışıyla elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Derneğin zaman zaman Kızılay aracılığıyla Gazze'ye yardımda bulunduğunu aktaran Şahin, "Çocuklar yardım faaliyetlerini benden görüyordu. Çocuklar yaz döneminde 'Biz ne yapabiliriz?' deyince spontane gelişen bir olaydı. Küçük stantla başladılar. O gün 1500 liralık satış yaptılar. Halkın yardımseverliği onların hoşuna gitti, devam ettirme niyetleri oldu. Aslında sadece bir gün satış yapmayı düşünüyorlardı." diye konuştu.

Şahin, çocukların ürün satışıyla elde ettiği gelirin Kızılay öncülüğünde peyderpey Gazze'ye ulaştırılacağını dile getirerek, "Bilinçli şekilde hareket ettikleri için çocuklara müteşekkiriz. İnşallah devam edecekler. Biz de çocuklarımızı destekleyeceğiz. Yoldan geçenlere olsun, sitenin diğer çocuklarına olsun bu örnek olacak. İnşallah bütün çocukları, bütün insanları da teşvik eder." dedi.

Çocuklara yardım faaliyetinde destek olan site sakini Sündüz Şahin de "Çocuklar, bir şeyleri başarmanın heyecanını yaşıyor. Biz de elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz. Komşularla marketten atıştırmalıklar alıp destek oluyoruz. Güzel şekilde devam ediyorlar, çok mutlular." ifadelerini kullandı.

Site sakini Yasemin Yıldırım ise her zaman Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Oradaki çocuklara her daim elimizden gelen yardımı yaparız. Yardım eden herkese de çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çocuklardan Muhammet Enes Sonar, Gazze'deki çocukların durumuna üzüldüklerini belirterek, "Onların aç ve susuz olduğunu, İsrail'in acımasızca bombalar attığını biliyoruz. İsrail mallarını almamaya çalışıyoruz. İlk önce sitenin aşağısındaki oyun sahasını yaptıracaktık ama sonra Gazze'deki kardeşlerimizi düşününce parayı oraya bağışlamaya karar verdik." dedi.

Azra Hira Sonar da Gazze'deki akranlarına destek olmak istediklerini dile getirerek, "Biz de bilezik ve kolyeler yaptık. Herkes severek aldı. Herkes fazla fazla para verdi. Parayı Gazze'deki çocuklara bağışlayacağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, sakarya, Güncel, Yaşam, Gazze, Son Dakika

