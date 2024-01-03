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Çocuklar hayal etti, polis yerine getirdi

Elazığ'da polisliğe ilgi duyan 4 ve 7 yaşlarındaki 2 kardeş, evlerinden zırhlı araçlarla alınarak Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada polislik mesleği anlatıldı ve çocuklara hediyeler verildi.

Çocuklar hayal etti, polis yerine getirdi
03.01.2024 - 23:17,  Güncelleme: 23:18
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Çocuklar hayal etti, polis yerine getirdi

Elazığ'da polis ağabeyleri 2 kardeşi zırhlı araçlara bindirerek mesleği anlattı

ELAZIĞ - Elazığ'da polisliğe ilgi duyan 2 kardeşe emniyet ekipleri sürpriz yaptı. Evlerinden zırhlı araçlarla alınan 2 kardeşe, Özel Harekat Şube Müdürlüğü gezdirilip polislik mesleği anlatıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının polislik mesleğine ilgi duyduklarını öğrendi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaş ile görüşerek kendisini, 2 çocuğunu ve eşini ekip aracı ile ikametlerinden alarak Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürdü. Çocuklar, şube müdürlüğüne ait zırhlı araçlara bindirildi. Hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklara polislik mesleği de anlatılırken, polis ağabeyleri tarafından kendilerine çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA
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