Çocuklar İçin Çevre Bilinci Ödülleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuklar İçin Çevre Bilinci Ödülleri Verildi

Çocuklar İçin Çevre Bilinci Ödülleri Verildi
14.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta çevre bilinci için düzenlenen proje ödül töreni yapıldı, ödüller sahiplerini buldu.

Zonguldak'ta çocuklara çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla düzenlenen "Çevreci İşletmeler Çocuklarla El Ele" temalı projenin ödül töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları ve çevreye duyarlı işletmelerin desteğiyle yürütülen "67 Bin İnci için Ben de Varım" projesi kapsamında düzenlenen "Geleceğim İçin Dönüştürüyorum - Sıfır Atık Resim ve Afiş Yarışması"nda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları Genel Müdürü Şamil Albayrak, projenin yalnızca yarışma olmadığını belirterek, "Çevre bilinci yetişkinlikte edinilen bir bilgi değil, çocuklukta kazanılan yaşam kültürüdür." dedi.

Albayrak, çevre eğitimi setinin, küresel ısınma, ekosistem, geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi başlıkları kapsadığını ifade ederek, Türkiye genelinde 2 bin 200'den fazla kamu kurumunun desteğiyle 4 milyondan fazla çocuğa ulaştıklarını kaydetti.

Etkinlikte projeye katkı sağlayan kurum ve işletmelere "Çevreci İşletme Sertifikası" ile plaket takdim edildi. Sergide eseri bulunan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Vural, TP OTC Üretim ve İşletme Direktörü Ahmet Öztürk, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, organize sanayi bölgesi müdürleri, il milli eğitim yöneticileri, öğrenciler ve veliler ile davetliler katıldı.

Program, ödül töreni ve hatıra fotoğrafları çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar İçin Çevre Bilinci Ödülleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:48:55. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklar İçin Çevre Bilinci Ödülleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.