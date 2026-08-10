Çocuklar İçin Futbol Maçı Düzenlendi - Son Dakika
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Çocuklar İçin Futbol Maçı Düzenlendi

Çocuklar İçin Futbol Maçı Düzenlendi
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ASRİAD, koruma altındaki çocukların sosyal gelişimine katkı için spor etkinliği düzenledi.

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından sevgi evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla futbol maçı düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gebze, Darıca ile Çayırova belediyeleri ve Çayırova Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü işbirliğinde "çocuklar gülerse, dünya güler" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Gebze Millet Bahçesi'nde yapılan faaliyette protokol üyeleri ile çocuklar maç yaptı. Karşılaşma 4-4 eşitlikle sona erdi.

ASRİAD İl Başkanı Şener Yılmaz, yaptığı konuşmada, organizasyonu sevgi evlerinde koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül, eski hakemler Mustafa Çulcu ve Fırat Aydınus, eski futbolcu Serkan Balcı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hacı Kemal Destebaşı Camii Kur'an Kursu yaz dönemi programı tamamlandı

Darıca ilçesindeki Hacı Kemal Destebaşı Camii Kur'an Kursu, yaz eğitim öğretim dönemi ödül töreniyle sona erdi.

Emek Mahallesi'nde hizmet veren 6 haftalık kursta yaklaşık 300 öğrenci eğitim gördü.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi söyledi. Kursta çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar İçin Futbol Maçı Düzenlendi - Son Dakika

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