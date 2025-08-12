Çocuklar İçin Gezi Etkinliği Düzenlendi

Batman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altında bulunan çocuklara yönelik gezi etkinliği düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altında bulunan çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Bitlis'in Tatvan ilçesine yönelik gezi etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, çocukların ufkunu genişletmek ve geleceğe umutla bakmalarını amaçladıklarını belirtti.

Eryarsoy, şunları kaydetti:

"Bizim için her bir çocuğumuz kıymetli bir emanet. Onların hayata daha güçlü hazırlanmaları, özgüvenlerinin artması ve ülkemizin zenginliklerini tanımaları için sosyal ve kültürel etkinlikleri önemsiyoruz. Tatvan gezimiz de bu amaçla düzenlendi. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk, bizim için en büyük kazanımdır."