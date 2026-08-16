Çocuklar için güvenli tribünler vurgusu - Son Dakika
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Çocuklar için güvenli tribünler vurgusu

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İçişleri Bakanı Çiftçi, sporun coşkusunun yaşanacağı alanlar için güvenlik mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tribünlerin çocukların korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerler olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

"Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır." ifadelerine yer veren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar için güvenli tribünler vurgusu - Son Dakika

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