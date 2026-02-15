Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor - Son Dakika
Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor

15.02.2026 23:41
Bakan Göktaş, çocukları korumak amacıyla sosyal medya düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinin çok yakında hayata geçirileceğini bildirdi. Göktaş, artık 8 saniyeden fazla odaklanılamadığını vurgulayarak, "Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor. Dikkatlerini, arkadaşlık ilişkilerini ve ders başarılarını doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından "Oyun hamurlarımı aldım geldim. Hazırsanız asıl meselemize odaklanalım : )) Odaklanalım diyorum çünkü maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor. Dikkatlerini, arkadaşlık ilişkilerini ve ders başarılarını doğrudan etkiliyor. Tam da bu yüzden, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" notuyla bir video paylaştı.

Bakan Göktaş videoda şunları söyledi:

"Bu videoyu daha dikkatli izlemeniz için ya oyun hamuruyla ya slime'la ya da legolarla oynamam gerekiyor. Çünkü şu anda sosyal medyada videolarınızı izletmek için sadece konuşmak yetmiyor. ya ekranda farklı görüntüler göstermelisiniz ya da dikkatiniz çekecek farklı bir hareket yapmalıyım.Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor.  Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini ve okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırıyor. Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz."

Kaynak: ANKA

