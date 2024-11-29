Çocuklar için Sosyal Medya Erişimi Yasaklandı - Son Dakika
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Çocuklar için Sosyal Medya Erişimi Yasaklandı

Avustralya, 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasayı kabul etti.

29.11.2024 16:48
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının "çocukların güvenliğinin kendileri için öncelik olmasını sağlamak gibi bir sosyal sorumluluklarının bulunduğunu" belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Albanese, Canberra'da düzenlediği basın toplantısında sosyal medya şirketlerinin "kullanıcılara makul alternatifler sunması"nın gerektiğini kaydetti.

Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan tasarının Senatodan geçmesinin ardından açıklama yapan Albanese, sosyal medya şirketlerinin, dijital mecralarında "çocukların güvenliğinin kendileri için öncelik olmasını sağlamak gibi bir sosyal sorumluluklarının bulunduğunu" bildirdi.

Albanese, yeni yasanın "çocukları çevrim içi ortamda güvende tutmayı" amaçladığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın çocukluklarını yaşamalarını ve ebeveynlerin de onların arkalarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

16 yaşından küçüklere sosyal medya erişimini yasaklayan tasarı Senatodan da geçti

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre Avustralya Senatosu, dün, yılın son oturumunda 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını 19'a karşı 34 oyla kabul etmişti.

Senatoda onaylanmadan önce yapılan küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yarın yeniden Temsilciler Meclisinde onaylanması beklenen tasarı, sembolik olarak Avustralya Genel Valisince kabul edildikten sonra yasalaşacak.

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan yasa tasarısı, ilgili düzenlemeleri yapabilmeleri için sosyal medya şirketlerine tanınan 12 aylık sürenin ardından yürürlüğe girecek.

Sosyal medya platformlarının bir yıl içinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

WhatsApp dahil bazı mesajlaşma servisleri, video platformu YouTube ve çevrim içi oyun siteleri, bu yasadan muaf tutulabilecek.

Kurallara uymayan gençler ya da ebeveynler için ise herhangi bir ceza öngörülmüyor.

Kaynak: AA

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