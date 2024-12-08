Çocuklar için sosyal medya yasakları geliyor - Son Dakika
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Çocuklar için sosyal medya yasakları geliyor

İYİ Parti vekili Burak Akburak, 13 yaş altı için sosyal medya yasağı ve ebeveyn onayı önerdi.

08.12.2024 11:16
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(ANKARA) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması, 16 yaşına kadar ise ebeveyn onayı zorunluluğu getirilmesi için kanun teklifi verdi. Akburak, "Çocuklarımızın ekran başında kontrolsüz zaman geçirmesi, yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlıklarını değil, aynı zamanda aile yapımızı ve kültürel değerlerimizi de tehdit etmektedir" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Akburak, kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"Günümüz dijital çağında, sosyal medya platformları çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere kolayca erişim imkanı sunmaktadır. Çocuklarımızın ekran başında kontrolsüz zaman geçirmesi, yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlıklarını değil, aynı zamanda aile yapımızı ve kültürel değerlerimizi de tehdit etmektedir. 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına izin verilmesi, gelişim çağındaki bireylerin hem zararlı içeriklere hem de çevrim içi istismara açık hale gelmesine neden olmaktadır. 16 yaşına kadar ebeveyn onayı olmadan sosyal medya platformlarına erişim sağlanması ise çocukların dijital tehditlere karşı savunmasız kalmalarına yol açmaktadır.

Birçok ülke, çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına sosyal medya kullanımı için yaş sınırlamaları ve ebeveyn onayı mekanizmaları getirmiştir. Türkiye'nin de çocukları dijital tehditlerden koruyacak, Türk aile yapısını ve çocuklarımızın geleceğini koruma sorumluluğu çerçevesinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na eklenecek maddelerle sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi ve ebeveyn onayının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

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