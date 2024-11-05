Çocuklar Oyun Alanında Yangın Çıkardı

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Çorum'da bir parkta, çocukların oyun grubunda çıkardığı yangın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Azerbaycan Caddesi'ndeki bir parkta yer alan bir oyun grubunda yangın çıktı.

Vatandaşların su ve yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polisin incelemesinde, yangının parkta oyun oynayan 2 çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Yangın güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Söz konusu güvenlik kamerası görüntüleri, Çorum Belediyesinin sosyal medya hesabından "Ah be çocuklar! Biz sizin için yapmıştık. İnsan kendi oyun alanını yakar mı?" notuyla paylaşıldı.