Çocuklar Sporla Eğleniyor

İstanbul'da, yaz döneminde Kur'an kursuna giden çocuklar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde etkinlik yapıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Öncü Spor Kulübü, akademide ve sahada yaptığı çalışmaları yaz döneminde de sürdürüyor.

Haftanın her günü bir ilçede, caminin bahçesinde ya da bir spor salonunda çocukların sporla tanışmaları, yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi için yapılan etkinliklerden biri de Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Beşiktaş Müftülüğünün desteklediği etkinliğe, ilçede yaz Kur'an kursuna devam eden yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

İlçe Müftüsü İsmail Yıldız'ın da katıldığı programda çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Patlamış mısır, kek ve meyve suyu ikram edilen etkinliklerde öğrencilere işbirliği, paylaşma, centilmenlik ve takım ruhu gibi değerler öğretiliyor.

Öz güven, liderlik ve sorumluluk gibi kişisel becerilerin gelişimine katkı sunmayı hedeflenen programa aileler de katılıyor.

Etkinliklerle aile ve çocuk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Böylece çocukların teknolojiye bağımlı olmak yerine aktif yaşamı tercih etmelerine destek olunuyor.