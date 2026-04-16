Çocuklar Talika Boyadı - Son Dakika
Çocuklar Talika Boyadı

Çocuklar Talika Boyadı
16.04.2026 16:08
Kültür ve Turizm Bakanlığı, çocuklara talika boyama etkinliği düzenledi ve kültürel mirası tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı tarafından çocuklarla birlikte talika (fayton) boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen programda, anaokulu öğrencilerine talika (fayton) boyama teknikleri gösterildi.

Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ney sanatçısı Serkan Kamacı da katılarak çocuklara müzik dinletisi sundu.

Ekinliğin çocuklar açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Abacı, amaçlarının kültürel mirası yeni nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Arabacı, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte talika tekeri boyama etkinliği yapıyoruz. Onlara hem bu kültürü tanıtıyoruz hem de gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çırak yetiştirmek istediğini de dile getiren Abacı, çocukların ilgisiyle gelecekte yeni ustaların yetişebileceğini söyledi.

Abacı, geçmişte var olan kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Etkinlik, Kültür, Güncel, Edirne, Turizm, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Talika Boyadı - Son Dakika

Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
SON DAKİKA: Çocuklar Talika Boyadı - Son Dakika
Advertisement
