Çocuklara 1.83 Milyar Lira Destek - Son Dakika
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Çocuklara 1.83 Milyar Lira Destek

15.06.2026 13:33
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Bakan Göktaş, haziran ayı için 1.83 milyar lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini, farklı ihtiyaçları gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğuna işaret eden Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini kaydetti.

Göktaş, Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizerek, "Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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