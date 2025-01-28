Çocuklara Afet Farkındalığı Eğitimi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, ABB Çocuk Meclisi 29. dönem üyelerine "Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Daire Başkanlığınca 2021'den bu yana yürütülen "Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi" projesiyle, bugüne kadar 18 bin yetişkine ve 7 binden fazla çocuğa eğitim verildi.

ABB Çocuk Meclisinin 29. dönem üyelerine yönelik eğitimde de 80 çocuğa katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan, eğitimde, Ankara İtfaiyesinin K-9 Arama Kurtarma Köpekleri de gösteri yaptı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, "Yaşamımız süresinde karşılaşabileceğimiz afetleri daha az zararla atlatmak için bu eğitimlere okul öncesinden başlamamız ve önemini vurgulamamız gerekiyor. Umarım afetlerle karşılaşmaz, bu bilgileri kullanmamıza hiç gerek kalmaz ama afetlere de hazırlıklı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

29. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Miray Eroğlu da eğitimde öğrendiklerini çevresine anlattığını, daha fazla kişinin öğrenmesi için katkıda bulunduğunu söyledi.