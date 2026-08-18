Menteşe Belediyesi\'nden çocukların ağız ve diş sağlığı için iş birliği protokolü

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Muğla Diş Hekimleri Odası ile çocukların ağız ve diş sağlığını desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Proje kapsamında çocuklara yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları, eğitimler ve farkındalık çalışmaları doğrudan mahallelerde gerçekleştirilecek.

Menteşe Belediyesi, MSKÜ ve Muğla Diş Hekimleri Odası ile iş birliği protokolü imzaladı. "Mahalleden Kliniğe Gülüş Yolculuğu" adı verilen proje ile Menteşe'nin kırsal ve dezavantajlı mahallelerinde yaşayan çocukların ağız ve diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalıklarının artırılması sağlanacak. Protokol, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Zekeriya Doruk Alp tarafından imzalandı.

SAHA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Proje kapsamında çocuklara yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları, eğitimler ve farkındalık çalışmaları doğrudan mahallelerde gerçekleştirilecek. Saha çalışmalarıyla çocukların ağız ve diş sağlığı ihtiyaçları belirlenirken, ileri tetkik veya tedavi ihtiyacı tespit edilen çocukların gerekli sağlık hizmetlerine erişimleri için de süreç yakından takip edilecek. Ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin yanı sıra çeşitli farkındalık etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Çocukların ihtiyaç halinde gerekli sağlık hizmetlerine ulaştırılması ve tedavi süreçlerinin ilgili sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmesi sağlanacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Üç kurumun bilgi, deneyim ve imkanlarını bir araya getireceği proje ile çocukların erken yaşta doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıkları kazanmaları, düzenli ağız bakımının önemini öğrenmeleri ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi amaçlanacak. Ağız ve diş sağlığı konusunda çocuklara yönelik farkındalığın artırılmasının yanı sıra, ailelerin ve toplumun bu konudaki bilinç düzeyinin güçlendirilmesine de katkı sunması hedefleniyor. Proje ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olarak hayata geçirilecek.