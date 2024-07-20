Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu davasında bir sanık tahliye edildi

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Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddia edilen çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu ve Ahmet Aktaş ile tutuksuz yargılanan Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül katıldı.

Bir kısım müştekiler, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının da hazır bulunduğu duruşmada bilirkişi ve tanık dinlenildi.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirdi.

Ara kararını açıklayan heyet, sanık Ahmet Aktaş'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca Zoroğlu'nun eşi ve kliniğin idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.