Ataşehir'de "Çocuklarda Dengeli Ekran Kullanımı" Atölyesi Düzenlenecek

26.02.2026 10:37  Güncelleme: 11:15
Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi, 10-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik 'Çocuklarda Dengeli Ekran Kullanımı' atölyesi düzenliyor. Program, teknoloji kullanımının dengeli bir şekilde yönetilmesine odaklanacak.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle Ferhatpaşa Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi'nde "Çocuklarda Dengeli Ekran Kullanımı" atölyesi düzenlenecek. 10-12 yaş grubuna yönelik programın başvuruları, 10 Mart 2026 tarihine kadar alınacak.

Ataşehir Belediyesi ile Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle, çocuklara dengeli teknoloji kullanımının öneminin aktarılması amacıyla Ferhatpaşa Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi'nde "Çocuklarda Dengeli Ekran Kullanımı" atölyesi gerçekleştirilecek. Yaklaşık iki ay sürecek programla çocukların ekran sürelerini bilinçli yönetmeleri, sosyal ve fiziksel aktivitelere yönelmeleri ve teknolojiye karşı sağlıklı bir tutum geliştirmeleri hedefleniyor.

10-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan atölye programı, çocukların teknolojiyle ilişkilerini sağlıklı bir zemine taşımayı, dijital denge becerileri kazanmalarını ve gelişimlerinin doğal alanlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Seminerden açık hava deneyimine çok başlıklı içerik

Tasarımsal yaratıcılığı destekleyen, sosyal etkileşimi artıran ve fiziksel hareketi teşvik eden uygulamalarla yapılandırılan program kapsamında seminerler, yaratıcı yazma çalışmaları, müzik söyleşileri, oyun temelli grup uygulamaları, açık hava deneyimleri ile zeka ve strateji çalışmaları yer alacak.

Atölyeye katılan çocuklar, teknoloji kullanımının günlük yaşamları üzerindeki etkilerini fark ederken; duygu düzenleme, kendini ifade etme, problem çözme ve grup içinde var olma becerilerini deneyimleyerek geliştirme fırsatı bulacak. Haftalık değerlendirmeler ve rehberli gözlemler aracılığıyla çocuklar kendi dijital alışkanlıklarını tanıyacak ve bu alışkanlıklar üzerine bilinçli tercihler geliştirecek.

Üniversite öğrencileri dijital mentör olacak, ailelere haftalık rapor verilecek

Program kapsamında Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencileri dijital mentör olarak görev alarak çocukların gelişim süreçlerini takip edecek. Süreç boyunca çocukların ilerlemeleri düzenli geri bildirimlerle görünür kılınacak; mentörler eşliğinde oluşturulan dijital denge planları izlenecek ve aileler haftalık raporlarla bilgilendirilecek. Böylece okul-aile-çocuk arasında sürdürülebilir ve destekleyici bir iş birliği modeli oluşturulacak.

Atölye sürecinde uygulanacak değerlendirme anketleriyle öğrenciler, belirledikleri hedeflere ne ölçüde ulaştıklarını gözlemleme imkanı bulacak. Program sonunda çocukların ekran sürelerini daha bilinçli yönetmeleri, sosyal ve fiziksel etkinliklere yönelmeleri ve teknolojiyle dengeli bir ilişki kurmaları bekleniyor.

Başvurular, 10 Mart 2026'ya kadar

Kayıt başvuruları 10 Mart 2026 tarihine kadar Ferhatpaşa Ataevi Sosyal Hizmet Merkezi'ne yapılabilecek. Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için Ataşehir Belediyesi'nin 0216 570 50 00 numaralı Çağrı Merkezi'nin 2241-2242 dahili hatları üzerinden iletişime geçilebilecek.

