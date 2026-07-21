Çocuklarda Dijital Oyun Süresi Endişe Veriyor

(TBMM) - Haber: Ogün Akkaya

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, Türkiye'de ilkokul öğrencilerinin dörtte birinin günde 3 saatin üzerinde oyun oynadığını, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda günde 1 saatten fazla dijital oyun oynama oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu söyledi. Öz, Türkiye'de günlük internet kullanım süresinin 7 saat 13 dakikaya, günlük sosyal medya kullanımının ise 2 saat 44 dakikaya ulaştığını belirterek, dijital oyun süresindeki artışın çocuk ve ergenleri çevrim içi risklere daha açık hale getirdiğini ifade etti.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz sunum yaptı. Öz, Türkiye'de çocuklar ve yetişkinlerde internet, ekran ve sosyal medya kullanım sürelerinin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu bildirerek, dijital oyun oynama süresindeki artışın çocuk ve ergenlerin çevrim içi risklere maruz kalma olasılığını artırdığını söyledi.

"İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DÖRTTE BİRİ GÜNDE 3 SAATİN ÜZERİNDE OYUN OYNUYOR"

Öz, Türkiye'de 6-15 yaş grubunda internet kullanım oranının yüzde 83 olduğunu aktararak, "Kadınlarda bu oran yüzde 88, erkeklerde yüzde 94 ve genel anlamda yüzde 91 olduğunu biliyoruz" dedi. Mobil cihazlardan günlük internet kullanım süresinin 4 saat, toplam günlük internet kullanım süresinin ise 7 saat 13 dakika olduğunu kaydeden Öz, "İlkokul öğrencilerinin dörtte birinde günde 3 saatin üzerinde oyun oynama süresi var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İNTERNET KULLANIMINDA DÜNYA ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Türkiye'deki yetişkin ekran kullanımının da dünya ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Öz, "Dijital dünyada yetişkin ekran kullanımına baktığımız zaman dünyayla kıyaslandığında Türkiye'nin yine daha yüksek bir oranda yüzde 91 olduğunu görüyoruz. Günlük internet kullanım süresinin yine dünyayla kıyaslandığında Türkiye'de 7 saat 13 dakika ile daha yüksek olduğunu, günlük sosyal medya kullanım süresinin yine dünya ile kıyasla Türkiye'nin 2 saat 44 dakika ile daha yüksek olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

İlkokul çağındaki çocukların ekran ve oyun sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Öz, "İlkokul çağında toplam ekran süresinin dünyada günde 2-3 saat, Türkiye'de ise günde 3-4 saat, dijital oyun oynama süresinin dünyada yaklaşık günde 45 ila 90 dakika, Türkiye'de ise yaklaşık 1 ila 2 saat arasında olduğunu görüyoruz" bilgisini paylaştı.

Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda dijital oyun kullanımına ilişkin araştırmalara da değinen Öz, "Okul öncesi ve ilkokul çağında günde bir saatten fazla dijital oyun oynayan çocuk sayısı çoğu ülkede yüzde 30 ile yüzde 50 arasında, Türkiye'de ise yüzde 60'ın üzerinde olduğunu gösteren araştırmalar var" ifadelerini kullandı.

"ERGENLER GÜNDE 3 SAAT OYUN OYNUYOR"

Dünya verilerine de değinen Öz, "15 yaşındaki ergenlerin yüzde 83'ü video oyunu oynadığını bildiriyor. Bu ergenlerin yüzde 27'si okul günlerinde günde en az 3 saat video oyunu oynuyor" dedi.

Dijital oyun oynama süresindeki artışın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çeken Öz, "Dijital oyun oynama süresinin artması çocuk ve ergenlerin çevrim içi risklere maruz kalma olasılığını artırabilir. Ruhsal iyi oluşun azalmasına ve sosyal becerilerin olumsuz etkilenmesine neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Öz, dünyada 2020-2024 yılları arasında 0-8 yaş grubunda günlük oyun oynama süresindeki artışın yüzde 65 olduğunu belirterek, 44 ülke ve farklı bölgelerde 280 bin katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, 11-15 yaş grubunda sosyal medya kullanım oranının 2018'de yüzde 7 iken yüzde 57 artışla 2022'de yüzde 11'e ulaştığını söyledi.