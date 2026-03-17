Çocuklardan Gazze'ye Bağış - Son Dakika
17.03.2026 17:46
Samsun'daki çocuk evlerindeki çocuklar, Gazze'ye bağış toplamak için harçlıklarını Türk Kızılay'a verdi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde koruma altındaki çocuklar, biriktirdikleri harçlıkları, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılaya bağışladı.

İl Müdürlüğüne bağlı 41 çocuk evinde kalan çocuklar adına 6 temsilci çocuk, toplanan yardımları Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk ve Şube Müdürü Reha Oğuz Ertuğrul'a teslim etti.

Bağış teslim töreninde çocuklara, Samsun Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Fatih Behçet ve Müdür Yardımcısı Tülay Kisbet Öztürk de eşlik etti.

Ziyaret sırasında, çocukların sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif rol alabilmeleri amacıyla Türk Kızılay ile gönüllülük temelli bir işbirliği süreci başlatıldı.

Bu kapsamda çocuk evlerinde kalan gençlerin, Kızılayın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine gönüllü olarak katılması kararlaştırıldı. Türk Kızılay yetkilileri, çocukların bu anlamlı talebinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, genç gönüllülere her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Başlatılan işbirliğinin ilk somut adımı olarak çocuklar, yarın Türk Kızılay tarafından kurulacak iftar çadırında gönüllü olarak görev yapacak.

Yemek dağıtımı ve saha çalışmalarında yer alacak olan çocuklar, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü bizzat deneyimleyerek toplumsal dayanışmaya katkı sunacak.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Samsun, Güncel, Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Advertisement
