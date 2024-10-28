Çocuklardan Temizlik Etkinliği

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde sporcu öğrenciler, çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek için sokaklarda temizlik yaptı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü öğrencileri, "Cumhuriyet'in çocukları çevreye duyarlı" temasıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 100 öğrenci, Atatürk Caddesi ve numaralı sokaklarda temizlik yaptı.

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere eldiven ve poşet dağıtıldı.

Öğrencilerin davranışı ilçe sakinlerinin beğenisini toplarken, çocuklar ellerinde fırçaların yanı sıra temizliğin önemini anlatan sloganlarla sokakları temizledi.

Öğrenciler, "Çevremizi temiz tutalım", "Temiz Çubuk temiz dünya", "Temiz insan temiz çevre", "Temizlik imandandır" sloganları attı.

Toplanan çöpler poşetlere konularak belediye görevlilerine teslim edildi. Temizlik yapan öğrenciler havadan da görüntülendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, "Biz bu doğayı, bu çevreyi büyüklerden miras almadık, küçüklerden emanet aldık diye düşünüyoruz. O yüzden bu emaneti de küçüklere daha iyi bırakabilmek için, herkese de böyle bir temizliğin farkındalığını oluşturabilmek için çocuklarla ufak çaplı bir temizlik yaptık. İnşallah kimsenin doğayı kirletmediği, yerlere çöp atmadığı güzel bir dünyayı çocuklara bırakırız diye ümit ediyorum." dedi.

Sporculardan Hiranur Ata, "Bugün yere atılan çöpleri, izmaritleri topladık. Çevremizin temiz olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları çevrenin temiz olmasını istediklerini anlatan sporculardan Melisa Liva Darka ise "Çubuğun temiz olmasını istiyoruz. Büyüklerinin buraya çöp atmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Amaçlarının çevrelerinin temiz olması olduğunu dile getiren sporculardan Akif Emre Gündoğdu da "Çevremizi temiz tutmak amacıyla yerlere atılan çöpleri temizlemeye geldik. Büyüklerimiz de bu konuda uyaralım lütfen. Yerlere çöp atmayalım, çevremizi temiz tutalım." dedi.