Çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

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AMASYA'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangında, tek katlı metruk ev kullanılamaz hale geldi.

Gökmedrese Mahallesi'ndeki tek katlı metruk evde, saat 01.00 sıralarında iddiaya göre çocukların attığı torpil nedeniyle yangın çıktı. Mahalleli, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Metruk ev kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mahallede oturan Önder Baş, "Evde oturuyorduk, bir anda koku geldi. Dışarı baktığımızda evin içinden alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi aradım. Sadece alevleri gördüm ama söylenilenlere göre torpil atılmış" dedi.