Çocukların Dijital Güvenliği İçin Görüşme

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların Dijital Ortamda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı Programı" kapsamında, Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede, çocukların çevrim içi platformlardaki risklerden korunmasına yönelik politikalar ele alındı.

Bakan Göktaş, Sayın Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva ve Özbekistan Cumhuriyeti Sosyal Koruma Ajansı Direktörü Mansurbek Olloyorov ile gerçekleştirdiği görüşmede, çocukların dijital mecralarda karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede, çocukların çevrim içi platformların risklerinden korunması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu alanda sürdürülebilir politikalar üretilmesi konuları üzerinde duruldu.

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaparak, "Kardeş ülkeler olarak Özbekistan ile ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacak, güçlü yarınları birlikte inşa edeceğiz" mesajını paylaştı.