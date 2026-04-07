15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor, Doğum İzni 24 Haftaya Çıkarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacağını ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Göktaş, dijital teknolojilerin çocuklar için fırsatlar sunarken ciddi riskler barındırdığını vurgulayarak, çocukları zararlı içeriklerden korumanın öncelikleri olduğunu söyledi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceğini ifade eden Göktaş, sosyal ağ sağlayıcıların ebeveyn kontrol araçları sunacağını ve şikayet mekanizmalarının kurulacağını açıkladı. Ayrıca oyun platformlarının yaş kriterlerine uygun derecelendirme yapacağını ve büyük platformların Türkiye'de temsilci bulundurmasının zorunlu olacağını ekledi.

Düzenleme kapsamında, çalışan kadınların doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak ve babalar için 10 gün izin hakkı getirilecek. Koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanınacak. Çocuk güvenliği için Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen yeni hükümle, belirli suçlardan mahkum olanların çocukların yoğun bulunduğu yerlerde çalışması yasaklanacak. Göktaş, bu adımların çocukların güvenliğini sağlamak ve sosyal hizmetleri iyileştirmek için önemli olduğunu vurguladı.