15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor, Doğum İzni 24 Haftaya Çıkarılıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor, Doğum İzni 24 Haftaya Çıkarılıyor

07.04.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. 15 yaş altı çocuklar için hizmet sunulmayacak, ebeveyn kontrol araçları getirilecek ve çalışan kadınların doğum izni süresi uzatılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacağını ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Göktaş, dijital teknolojilerin çocuklar için fırsatlar sunarken ciddi riskler barındırdığını vurgulayarak, çocukları zararlı içeriklerden korumanın öncelikleri olduğunu söyledi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceğini ifade eden Göktaş, sosyal ağ sağlayıcıların ebeveyn kontrol araçları sunacağını ve şikayet mekanizmalarının kurulacağını açıkladı. Ayrıca oyun platformlarının yaş kriterlerine uygun derecelendirme yapacağını ve büyük platformların Türkiye'de temsilci bulundurmasının zorunlu olacağını ekledi.

Düzenleme kapsamında, çalışan kadınların doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak ve babalar için 10 gün izin hakkı getirilecek. Koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanınacak. Çocuk güvenliği için Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen yeni hükümle, belirli suçlardan mahkum olanların çocukların yoğun bulunduğu yerlerde çalışması yasaklanacak. Göktaş, bu adımların çocukların güvenliğini sağlamak ve sosyal hizmetleri iyileştirmek için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 13:55:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.