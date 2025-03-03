Çocukların İnternet Güvenliği İçin Meclis Araştırması - Son Dakika
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Çocukların İnternet Güvenliği İçin Meclis Araştırması

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, çocukların çevrim içi güvenliği için TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

03.03.2025 12:09
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, çocukların çevrim içi ortamda korunması, tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi,  gerekli önlemlerin alınması ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Yanıkömeroğlu, "Bu alandaki sorunların çözümü için çevrim içi güvenlik konusunda çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, çocukların dijital haklarını koruyacak yeni yasal düzenlemelerin hazırlanması, siber suçlarla mücadelede teknolojik altyapının ve uzman personelin geliştirilmesi gerekmektedir" dedi.

Yanıkömeroğlu, çocukların internet ortamında karşı karşıya kaldıkları çevrim içi istismar, zararlı içeriklere maruz kalma, siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri gibi tehditlerin her geçen gün giderek arttığı gerekçesiyle çocukların çevrim içi ortamda korunması, tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

Yanıkömeroğlu, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin başvurusunun gerekçesinde şunları kaydetti:

"Günümüzde internet, çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir kaynak olmakla birlikte, kontrolsüz ve denetimsiz kullanım durumunda önemli tehlikeler barındırmaktadır. Çevrimiçi istismar, siber zorbalık, zararlı içeriklere maruz kalma ve mahremiyet ihlalleri gibi sorunlar, yalnızca bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de çözüm gerektiren bir mesele haline gelmiştir.

Mevcut yasal düzenlemelerin yetersizliği ve denetim mekanizmalarının eksikliği nedeniyle çocuklar için güvenli bir dijital ortam sağlanamamaktadır. Bu alandaki sorunların çözümü için çevrim içi güvenlik konusunda çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, çocukların dijital haklarını koruyacak yeni yasal düzenlemelerin hazırlanması, siber suçlarla mücadelede teknolojik altyapının ve uzman personelin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, çocukların çevrim içi ortamda korunması, tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla, ülkemizdeki mevcut durumun tespiti, sorunların çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Anayasa'nın 98. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim."

Kaynak: ANKA

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların İnternet Güvenliği İçin Meclis Araştırması - Son Dakika

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