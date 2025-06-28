Çocukların Oynadığı Tabanca Faciası

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki çocuğun tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu 3 yaşındaki kuzenleri yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Meydan Mahallesi'nde, 10 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş babalarına ait tabancayla oynadıkları sırada silah ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun çocukların 3 yaşındaki kuzenleri M.Ş.E'nin başına isabet etti.
Silah sesini duyan ve M.Ş.E'yi kanlar içinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, M.Ş.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İki kardeş, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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