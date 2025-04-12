(İSTANBUL) - Çocukluk çağı kanserlerinin erken teşhisi ve tedavisi konusunda farkındalık yaratmak ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Lions Ataevi, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi ve Medicana'nın iş birliğiyle, "Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü Semineri" düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Lions Ataevi, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi ve Medicana'nın iş birliği ve Fenerbahçe Lions Kulübü ve Ata Erenköy Lions Kulübü'nün katkılarıyla, 14 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'te İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi 2. Kat Büyük Salon'da "Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü Semineri" gerçekleştirilecek.

Seminer, yalnızca kanserin erken teşhisi ve tedavi sürecine ilişkin bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda çevresel faktörlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini de ele alacak. Seminerde çocukluk çağı kanserlerinin önlenebilir faktörleri, tedavi yöntemleri ve bu süreçte ailelerin nasıl bir destek sağlayabileceği konuları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

Seminerin moderatörlüğünü yapacak Çocuk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, çocukluk çağı kanserlerine ilişkin genel bir bakış açısı sunacak. Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, "Çevresel Faktörler ve Elektronik Sigaranın Etkileri" başlıklı konuşmasında, çocukların karşılaştığı çevresel tehditleri ve bunların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini masaya yatıracak. Doç. Dr. Emine Türkkan, "Kanserli Çocukların Tedavisi ve Korunma Yolları" başlığıyla, kanser tedavisi ve çocukların korunması adına alınabilecek önlemleri anlatacak. Elif Soydamal ise Onkoloji Anneleri Platformu Başkanı olarak, kanserle mücadele eden çocukların ailelerinin yaşadığı zorluklar ve sağlıklı bir destek sisteminin önemi üzerine bir konuşma yapacak.

Programda 14 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da kısa film gösterimi, saat 13.40'da sempozyum ve saat 15.10'da ise Şef Özlem Abacı ve Zibziart Korosu tarafından mini bir konser yer alacak.