Çocukluk hayali Kudüs'e gidemeyince 6 ayda ahşaba hayalini yaktı - Son Dakika
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Çocukluk hayali Kudüs'e gidemeyince 6 ayda ahşaba hayalini yaktı

Konya'da çocukluk hayali olan Kudüs ziyaretinin savaş sebebiyle iptal olmasından etkilenen Yasemin Akın, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ahşaba, 6 aylık sürede ahşap yakma sanatı ile Kubbetüs-Sahra'yı işledi. Akın, çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirtti.

14.05.2024 00:35
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Çocukluk hayali Kudüs'e gidemeyince 6 ayda ahşaba hayalini yaktı

Konya'da yakma sanatı eğitmeni, Kudüs ziyaret iptal olunca Kubbetüs-Sahra'yı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ahşaba işledi

KONYA - Konya'da çocukluk hayali olan Kudüs ziyaretinin savaş sebebiyle iptal olmasından etkilenen Yasemin Akın, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ahşaba, 6 aylık sürede ahşap yakma sanatı ile Kubbetüs-Sahra'yı işledi.

Konya'da güvenlik görevlisi 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Yasemin Akın çalıştığı ilkokuldan ayrıldıktan sonra, lisans mezunu olduğu güzel sanatlar alanında ilerlemeye karar verdi. Halk Eğitim Merkezine müracaat ettikten sonra kursiyerlere üç boyutlu tablo yapım eğitimi vermeye başlayan Yasemin Akın yakma sanatını merak etmesi üzerine deneme yaptı. Evinin mutfağında tahta üzerine yakma işlemini yaparak başarılı olan Yasemin Akın, güzel sanatlar eğitmeni olarak 3 yıldır görev yapıyor. Çocukluk hayali olan Kudüs ziyaretinin çıkan savaş nedeniyle iptal olmasından etkilenen Akın, 6 ayda 160 santimetreye 130 santimetre büyüklüğündeki kavak ağacından yapılan ahşaba yakma sanatı ile Kubbetüs-Sahra'yı işledi.

"Benim için manevi değeri çok yüksek bir yerdi"

Çocukluk yıllarından beri Kudüs'ün kendisinde kutsal bir yer olduğunu anlatan güzel sanatlar eğitmeni Yasemin Akın, "Benim çocukluğumdan beri okulda öğretmenlerimizin anlattığından bildiğim kadarıyla aklımda, hayalimde, düşüncemde kalan kutsal bir yerdi. Benim için manevi değeri çok yüksek bir yerdi. O zamanlarda babama gidelim ziyaret edelim diye söylediğimde büyüyünce kendin çalışır gidersin inşallah derdi. Ben de o zamanlardan çok niyetlendim, çok istedim. Gitmek istediğim aşamada da savaş çıktığı için gidemedim. Bu hayalimi ahşap yakma sanatına çevirdim. Yakarak sesimi duyurmak ve yakarak uzun süreli bir hatırası kalsın istedim. Çok sevdiğim değer verdiğim bir şehirdir" dedi.

"Çalışmaya başladığımda çok büyük olduğu için herkes güldü"

Kudüs çalışmasının 6 aylık bir sürede 'iğne ile kuyu kazar gibi' tek tek motiflerini işlediği süreci aktaran Yasemin Akın, "Manevi değeri çok yüksek bir yer. Savaşlardan dolayı sesimi duyurabilmek için Kudüs çalışmalarımı büyütüp yaymak istiyorum. Kudüs çalışmam 6 aylık bir süremi aldı. 6 ay boyunca iğne ile kuyu kazar gibi tek tek motiflerini işleyerek tam olarak çizip tonlayıp yakılan bir sanat oldu. Bu çalışmaya başladığımda çok büyük olduğu için herkes güldü. Yarım kalır, bitiremezsin, çok büyük, hata yaparsın ve motifleri yerleştiremezsin dediler. Fakat ben yine de pes etmedim. Sonuna kadar çalışmamı yaptım bitirdim ve kendimle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Çalışmamı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum"

Yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini ifade eden Akın, "Yapmaya başladığımda ilk olarak bilgisayarda çizimini yaptım. Çizimden sonra ahşabın üzerine fotokopisini çıkardım daha sonra aydınger kağıtlarına tek tek motiflerini çizdim. Çizmiş olduğum motifleri ahşap tahtanın üzerine simetrik olarak tam isabetli bir şekilde yerleştirdim. Herkes kalemle tonlama yaparken ben ise yakarak yaptığım bir çalışma oldu. Sıfır hata istiyor. Hatasız bir şekilde yapmak zaman aldı. Alan zamana da değdi. Çok kutsal bir Kudüs çalışmam oldu. Büyük bir çalışma oldu, 6 ayımı aldı. İğne ile kuyu kazar gibi çalıştım. Cumhurbaşkanımızın Kudüs için verdiği mücadelesinden dolayı ona teşekkür etmek için ben bu çalışmamı bizzat hediye etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çocukluk hayali Kudüs'e gidemeyince 6 ayda ahşaba hayalini yaktı - Son Dakika

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