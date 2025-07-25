Coğrafi İşaretli Ürünlerde Yeni Başarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yürüttükleri Yerel Kalkınma Hamlesi'nin önemli bir unsurunun da coğrafi işaretli ürünler olduğunu belirterek "Coğrafi işaretli ürünlerimizi küresel ölçekte markalaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununun Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yürüttükleri Yerel Kalkınma Hamlesi'nin önemli bir unsurunun da coğrafi işaretli ürünler olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu, AB'de tescillenen 37. ve 38. coğrafi işaretli ürünlerimiz oldu. Anadolu'nun bereketi, eşsiz lezzetlerimiz artık Avrupa'da resmen tescilli. Bu başarı, üreticimizin emeği, toprağımızın kıymeti ve medeniyetimizin mirasıdır. Coğrafi işaretli ürünlerimizi küresel ölçekte markalaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."