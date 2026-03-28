Çok Uluslu Kuvvet Komutanları İstanbul\'da

Çok uluslu kuvvet kapsamında görev yapan komutanlar, İstanbul'da Deniz Unsur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çok Uluslu Kuvvet-Ukrayna Operasyonel Karargahı Komutanı Tümgeneral Jean-Pierre Fague (Fransa) ve Komutan Yardımcısı Tümgeneral Richard Stewart Charles Bell (Birleşik Krallık) ile beraberindeki heyet tarafından, Anadolukavağı/Beykoz'da konuşlanması planlı Deniz Unsur Komutanlığına ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken ve Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak ile Deniz Unsur Komutanlığı personeli de katıldı" ifadeleri yer aldı.