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Çöl tozu alarmı: Ülkenin batısını sarıyor

TEKİRDAĞ - Libya üzerinden gelen çöl tozu Tekirdağ'ı etkisi altına aldı. Araçlar çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından Libya üzerinden gelen çöl tozu Tekirdağ'da etkili oluyor. Çöl tozunun etkisiyle Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi yer yer gözden kayboldu. Etkili olan çöl tozu sebebiyle ilçede park halindeki birçok araç çamur ile kaplandı. Vatandaşlar çamur ile kaplanan araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre "Bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.