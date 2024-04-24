Çöl Tozu Muğla'ya Ulaştı - Son Dakika
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Çöl Tozu Muğla'ya Ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu Muğla kıyılarına ulaştı. Çamur zerrecikleri oluşturan toz bulutu özellikle kronik sağlık sorunu olan ve yüksek risk gruplarına mensup kişilerin fiziksel egzersizden ve açık hava aktivitelerinden kaçınması gerektiği belirtildi. Çöl tozlarının solunum yoluyla zararlı olabileceği ve maske kullanılması gerektiği vurgulandı.

24.04.2024 19:05
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Çöl tozu Muğla'ya ulaştı

MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu Muğla kıyılarına ulaştı. Akdeniz'den giriş yapan çöl tozu bulutu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini etkisi altına aldıktan sonra Marmara ve Karadeniz üzerinden ülkeyi terk edecek.

Muğla'da öğle saatlerde etkisini arttıran Afrika çöl tozu hava yağışlı olmamasına rağmen araçların üzerinde çamur zerrecikleri oluşturdu. Güneş ışınlarını örten toz bulutu, küçük yağmur tanecikleri halinde uzun süredir park halindeki araçların üzerini kapladı.

Çöl tozunun, özellikle kronik sağlık ve solunum problemi bulunan, kalp hastalıkları, çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler gibi yüksek risk gruplarına mensup kişilerin her türlü fiziksel egzersizden ve açık hava aktivitelerinden kaçınması önerildi.

Milyonlarca metreküp toz minerali

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, şiddetli kum fırtınaları sonucu her yıl sahra çölünde atmosfere irili ufaklı milyonlarca metreküp toz minerali yükseldiğini belirterek, "Şiddetli kum fırtınaları sonucu her yıl Sahra çölünden atmosfere yüz milyonlarca metreküplük toz mineralleri yükselmektedir. Toz minerallerinin büyüklüğüne bağlı olarak büyük çaplı mineraller daha yakın mesafede, kısa çaplı mineraller ise çok daha uzun ve kilometrelerce uzağa hareket edebilmektedir. Geçtiğimiz haftalarda bir benzerini yaşadığımız olayı bugün tekrar yaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün beklediğimiz bu kum hareketi boyunca Kuzey Afrika'dan yüzlerce kilometre uzunluğunda gelen bir kum örtüsü Akdeniz ve ülkemizi geçerek Karadeniz'e kadar uzanmaktadır. Güneş'in yeryüzüne erişmesine engellemesi nedeniyle yerküre içeresindeki sıcaklığı mevsim normallerinin altında tuttuğunu söyleyebiliriz. Gökyüzüne baktığımız zaman güneşi göremiyoruz ve gökyüzünün turuncu renk aldığını görüyoruz. Düşen yağışlar ve azalan rüzgar hareketlerine bağlı olarak yerküre üzerinde çamurlu bir durum ile karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalara uyarı

Doç. Özcelik, çöl tozlarının sağlık açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, "Metreküpte 50 mikrogramın üzerinde bir toz solunumu insan sağlığı için zararlı olduğu ifade edilmektedir. Özellikle açık havada çalışan astım hastası insanlar için risk teşkil etmekte, çocuklarda ve dezavantajlı gruplar içeresinde gerekli önlemlerin alınması, maske kullanılması ve toz hareketlerinin yoğunluğunun takip edilmesi uygun olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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